Il Benevento indosserà una maglia speciale per commemorare Astori

Il Benevento sarà di scena allo stadio Franchi di Firenze domenica alle 12:30. Sarà una gara giocata probabilmente in un clima surreale. La morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, ha lasciato di sasso tutto il mondo del calcio.

Non sarà facile per i sanniti scindere il risultato sportivo dall’emozione di trovarsi difronte ai viola nella prima partita che segue questo tragico avvenimento. In occasione della sfida in Toscana, la squadra del presidente Vigorito indosserà una maglia speciale in onore di Astori con la scritta sulla manica #ciaoDavide13. Un gesto di rispetto e sensibilità della squadra campana che si è mostrata da subito vicina alla compagine viola.