Doppia seduta di allenamento per l’Inter. Affaticamento muscolare per Ranocchia

Dopo la giornata di riposo concessa alla squadra da Luciano Spalletti, l’Inter è tornata al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista del big match di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri.

Mauro Icardi e compagni hanno svolto una doppia sessione di allenamento: in mattinata riscaldamento in palestra, esercizi a terra e possesso palla in campo, mentre nel pomeriggio i nerazzurri si sono concentrati sulla parte tattica.

Come riportato da Sky Sport, il difensore centrale dell’Inter, Ranocchia, è alle prese con un affaticamento muscolare che mette a forte rischio la sua presenza al Meazza per la gara valida per la 28esima giornata di campionato contro il Napoli.

Fonte: inter.it