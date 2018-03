La redazione di NapoliSoccer.NET individua ogni settimana la top 11 dei calciatori che possono risultare determinanti nelle sfide del fantacalcio.

Amici fantallenatori siamo giunti alla giornata numero 28 del campionato italiano. È un fine settimana davvero triste, la tragedia della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori ha lasciato tutto il mondo del calcio italiano ed internazionale con il dolore nel cuore, indipendentemente dalla propria squadra di appartenenza.

Non è semplice parlare di fantacalcio in questo clima ma è d’obbligo provare a reagire ed individuare i calciatori che faranno le fortune dei fantallenatori in questo turno. Impegni abbordabili per Juventus e Lazio, più difficile schierare, invece i giocatori di Napoli ed Inter che si affrontano a Milano nel posticipo serale. Tornano a pieno regime Dybala, Icardi, Verdi e Milik.

La redazione di NapoliSoccer.NET ha pensato per voi la top 11 dei calciatori da schierare assolutamente al fantacalcio, sulla base degli scontri che avverranno in questa giornata di campionato.

La top 11 per il fantacalcio di NapoliSoccer.NET

Sportiello: cercherà di rimanere imbattuto anche per onorare il suo capitano.

Alex Sandro: sta giocando in una posizione più avanzata, questa condizione, unita alle sue capacità tecniche, lo rende fantacalcisticamente un top di reparto.

ASTORI: vogliamo salutarti così, un’ultima volta. CIAO CAPITANO.

Calabria: in costante ascesa tecnica e tattica. Il Milan e la nazionale hanno trovato un signor giocatore.

Pjanic: i suoi calci piazzati possono risultare determinanti sia per le conclusioni verso la porta che per gli assist.

Luis Alberto: la Lazio avrà voglia di riscattarsi dopo la sconfitta subita nei minuti di recupero contro la Juventus. Il centrocampista sa come rendersi utile ai suoi fantallenatori.

Chiesa: può e deve trascinare la Fiorentina. Sarà un ambiente caldo e quasi surreale in Toscana ma la gara col Benevento può portare tanti bonus e Chiesa è pronto ad approfittarne.

Verdi: deve trovare la migliore condizione ma la sua capacità di rendersi pericoloso sui calci da fermo rappresenta un fattore imprescindibile su cui scommettere.

Immobile: il napoletano avrà voglia di ritornare al gol dopo il digiuno dello scorso turno di campionato.

Insigne: ha l’argento vivo addosso. Due gol consecutivi e prestazioni sempre in crescita fanno di lui uno degli uomini più in forma del torneo.

Dybala: un suo gol ha consentito di conquistare il bottino pieno all’Olimpico. La Juventus punta forte su di lui contro l’Udinese.