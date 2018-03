Asamoah tra gli obiettivi del Napoli, la Juventus prova a strappare il rinnovo

Asamoah è tra i calciatori che andranno in scadenza a giugno: c’è anche il Napoli su di lui.

Secondo quanto riferito da diverse fonti nelle ultime ore, Kwadwo Asamoah, calciatore classe 1988 della Juventus, potrebbe essere tra gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con i bianconeri e la sua esperienza e la sua duttilità – potrebbe giocare sia da terzino sinistro che da interno di centrocampo nel modulo di Sarri – avrebbero convinto Giuntoli ad avviare una trattativa per portarlo al Napoli nella prossima estate.

Sul calciatore ci sono anche altri club importanti come l’Inter, e l’entourage del ragazzo starebbe valutando le proposte che stanno arrivando in queste settimane per decidere al meglio del futuro del proprio assistito, che dovrebbe essere all’ultimo contratto della sua carriera. Secondo quanto riferisce Eurosport i bianconeri non vorrebbero però rinforzare una delle proprie rivali, e sarebbero pronti a trattare il rinnovo del contratto dell’ex Udinese. La situazione si svilupperà di certo nelle prossime settimane.