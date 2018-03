Serie A 2018/19: si parte a metà agosto, ci sarà il boxing day all’inglese

Decise ieri le date del campionato di Serie A 2018-19: calendario più snello grazie all’inizio anticipato e al boxing day.

La Lega Calcio di Serie A ha varato nella riunione di ieri le date di inizio e fine del campionato di calcio 2018/. Diverse le novità: il campionato inizierà il 19 agosto, mentre la domenica precedente, il 12, si giocherà la Supercoppa Italiana. Nel periodo natalizio si giocherà nelle date del 22, 26 e 29 dicembre, con l’istituzione quindi del ‘boxing day’ all’inglese e tre partite in una settimana prima della sosta invernale.

Le ostilità riprenderanno il 20 gennaio con un turno di Coppa Italia il 13, mentre il campionato finirà il 26 maggio. Novità anche nel format della Coppa: nei turni secchi fra squadre di Serie A ci sarà il sorteggio per decidere chi gioca in casa. L’inizio anticipato di una settimana e il boxing day dovrebbero consentire di effettuare un turno infrasettimanale in meno rispetto al solito, liberando spazio in vista delle coppe europee.