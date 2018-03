Bellinazzo: “Il Napoli è un’anomalia, la Juve avrà presto il triplo del suo fatturato”

Le parole di Marco Bellinazzo sulla distanza economica tra Juventus e Napoli e la relazione della stessa con la classifica.

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato della distanza dei fatturati di Juventus e Napoli in un intervento su Sportitalia nel quale ha analizzato anche i prossimi introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League delle tre italiane di quest’anno. Queste le sue considerazioni sul rapporto tra la suddetta distanza economica e la distanza in classifica delle due squadre, sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Quando Sarri dice “Lo Scudetto riguarda solo la Juventus”, più che sminuire la propria squadra, vuole ulteriormente rimarcare il fatto che c’è ormai un’élite di squadre a livello europeo che per fatturato, per forza della società, per crescita, e per storia, deve restare a certi livelli. Se la Juve ha un fatturato che è due volte, due volte e mezzo quello del Napoli – e arriverà a tre volte il Napoli l’anno prossimo – è evidente, è quasi normale che scavi un solco. Se guardiamo i primi cinque campionati europei, il Napoli è l’unica anomalia: l’unica squadra vicina alla regina delle rispettive classifiche».