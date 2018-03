Borriello: “Napoli pronta ad ospitare la Supercoppa. Dobbiamo migliorare il San Paolo”

Le parole dell’Assessore allo Sport Borriello sull’eventuale disputa della Supercoppa Italiana allo Stadio San Paolo.

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è stato intervistato oggi su Radio Kiss Kiss Napoli sulla possibilità che il San Paolo ospiti la Supercoppa Italiana dopo che il commissario della Lega Calcio Malagò ha annunciato che vorrebbe che il prossimo trofeo venisse assegnato in una “Città di arte e di mare”. Queste le parole dell’assessore raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Siamo in ottimi rapporti con Malagò, lo contatteremo per cercare di capire quale sarà il suo pensiero. Gli faremo presente che Napoli c’è, siamo sempre disponibili per organizzare qualcosa. Con tutti i nostri problemi siamo sempre pronti a rimboccarci le maniche.

Problemi di sicurezza per le squadre coinvolte? Allora non si dovrebbe pensare di organizzare più nulla, le difficoltà di ospitare, ad esempio, tanti tifosi della Juve sarebbe un problema anche per altre città come Roma o Milano.

Stiamo pensando alla copertura dell’area del terzo anello, fa parte del nostro progetto di restyling e in quell’area saranno apposti dei teli azzurri. Per i tempi di conclusione dei lavori abbiamo dei vincoli sulla tempistica che non sempre dipendono da noi. Di certo non si può difendere l’indifendibile, sicuramente la situazione deve essere migliorata rispetto a quella attuale”.