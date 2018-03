Parisi: “Non c’è alcuna trattativa per Leno, che ha una clausola molto alta”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’operatore di mercato Fabio Parisi. Queste le dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Anche io avrei ridotto le finestre di mercato, forse ancora di più. Prima solo in 15 giorni si faceva mercato, ma comunque adesso bisognerà gestire il tutto perché la durata non è la stessa in tutte le Nazioni e sarà un problema soprattutto per ciò che concerne le clausole dei calciatori.

Leno? Non mi sento di dire nulla perché non c’è nulla. Oggettivamente il Napoli sta cercando un sostituto di Reina che pare non rinnoverà e uno dei giocatori che piace ed è monitorato è sicuramente Leno. Ho letto di visite mediche fatte, di clausole pagate, ma sono tutte notizie false. Non son intermediario della trattativa perché non c’è trattativa, ho solo rapporti con Uli Ferber che è l’agente di Leno. Parliamo di un giocatore sotto contratto per cui non può dire di voler giocare a Napoli, credo che può essere solo una dote di merito se il Napoli lo cerca. Leno andrà a giocarsi il Mondiale facendo la riserva di Neuer per cui parliamo di un portiere di fascia alta. Leno ha una clausola nel contratto, molto alta”.