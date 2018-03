Paganin: “Sarri starà lavorando molto sulla difesa dopo la sconfitta di sabato”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Massimo Paganin. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Sono curioso di vedere che Inter sarà contro il Napoli. Quella vista negli ultimi due mesi, sulla carta non ha grosse possibilità, ma non è detto che la vedremo così dimessa.

Il Napoli si ritroverà in fretta anche perché contro la Roma non ha giocato male e immagino che Sarri abbia lavorato soprattutto sulla fase difensiva. Questa squadra sta facendo cose straordinarie e una sconfitta non può far dimenticare quanto di buono ha fatto il Napoli che ha creato molto anche contro la Roma e solo gli episodi hanno determinato il match. Va anche detto che al San Paolo abbiamo visto la migliore Roma della stagione”.