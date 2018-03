Filardi: “Lo scudetto si deciderà a Torino e il Napoli ha la forza di battere la Juve”

Massimo Filardi, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo le sue dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Mentre vedevo Lazio-Juve ho cambiato canale, era una partita inguardabile. Anche l’Atalanta è una squadra piacevole, ma non la Juve. Possono anche vincere mille scudetti ma non è questo il calcio.

Lo scudetto si deciderà a Torino e il Napoli ha la forza di battere la Juve in trasferta. Sarebbe il coronamento di una stagione fantastica. Uno scudetto vinto dal Napoli ne vale dieci vinti dalla Juve.

Rigore non dato alla Lazio? Ormai il VAR è scomparso, se non lo si consulta non serve a nulla. Peccato, perché è uno strumento fantastico. Da sempre la Juve viene aiutata: per questo sarebbe ancora più bello vincere il campionato.

Tutti i calciatori possono sbagliare, Mario Rui sta disputando un’ottima annata. Non era facile sostituire Ghoulam, non basta una gara negativa per cambiare il giudizio sulla sua stagione”.