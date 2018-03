Allievi a #30minuticonlevespe giovedì alle 19 sulla pagina Facebook della Juve Stabia

Diciottesimo appuntamento da non perdere con #30minuticonlevespe, iniziativa promossa dalla società stabiese per far scoprire aneddoti e curiosità sulla vita calcistica e privata dei calciatori gialloblù. Giovedì 8 marzo alle ore 19,00 sarà il turno di Nicholas Allievi #AskAllievi, nel corso del quale, in diretta facebook, avrete la possibilità di conoscere qualcosa in più sul difensore centrale nativo di Varese, che risponderà alle domande dei tifosi, attraverso la fan page ufficiale delle vespe www.facebook.com/juvestabiaofficial/.

Fonte: S.S. Juve Stabia Ufficio Stampa