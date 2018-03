Joao Santos: “Non ci sono offerte ufficiali dall’Inghilterra per Jorginho”

Le parole di Joao Santos, agente di Jorginho, in un’intervista al The Sun sulle voci di mercato per il centrocampista azzurro.

Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato un’intervista al tabloid inglese The Sun, rispondendo alle domande relative al suo assistito: nei giorni scorsi si è parlato di interesse di club inglesi per il centrocampista del Napoli. Questa la sintesi delle parole del procuratore di Jorginho proposta ai nostri lettori dalla redazione di NapoliSoccer.NET.

“È normale per i club europei tenere sott’occhio calciatori come Jorginho. Noi stiamo aspettando maggio. Ci auguriamo che il Napoli possa vincere lo Scudetto, poi se il Napoli vorrà rinnovare il contratto ne parleremo. E sarà lo stesso se vorranno vendere Jorginho. Non ci sono offerte ufficiali e concrete dal Regno Unito.

Non so se De Laurentiis mi chiamerà alla fine della stagione per prolungare il contratto, ma credo di sì. Siamo disponibili a trattare. È diventato napoletano ed è in una famiglia. È un top player”.