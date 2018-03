Il summit tra Sarri e De Laurentiis potrebbe tenersi nella sosta di Marzo

Un nuovo incontro tra Sarri e De Laurentiis per la definizione del futuro in azzurro del tecnico potrebbe esserci nella prossima sosta di campionato.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’atteso summit tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per il rinnovo del contratto dell’allenatore con il Napoli potrebbe tenersi nella sosta di campionato di fine marzo. Il quotidiano sportivo riferisce, quindi, che l’incontro potrebbe non essere più così lontano: i due si sono incontrati a gennaio a Figline, sempre durante la sosta, per iniziare il discorso rinnovo. Che come ha affermato Sarri nel recente passato, non dovrebbe essere legato ai risultati di questa stagione o all’ingaggio destinato all’allenatore, ma alla concreta possibilità di far ancora crescere la squadra dal punto di vista tecnico e sportivo.

La notizia conferma quanto affermato ieri da Ciro Venerato, giornalista Rai, nel consueto punto di mercato che fa su Radio Crc. Queste le sue parole: “È molto probabile che De Laurentiis possa incrociare il mister Sarri durante la sosta. Si discute del rinnovo. Non è detto che l’incontro sia poi risolutivo ai fini del nuovo contratto, ma può essere un nuovo step in seguito al primo. C’è ottimismo a Castel Volturno riguardo un prolungamento del contratto, perchè Sarri vorrebbe continuare la sua carriera al Napoli“