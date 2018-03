Inter-Napoli: Spalletti recupera Valero e Miranda. Anche Icardi scalpita per rientrare

Spalletti recupera tre infortunati: su tutti spicca il rientro di Icardi che sarà pronto per domenica sera.

Luciano Spalletti potrà contare su tre giocatori mancati nell’ultimo periodo alla sua formazione titolare: l’Inter contro il Napoli potrà tornare a schierare Miranda, difensore centrale fondamentale negli equilibri difensivi della squadra nerazzurra, e Borja Valero. Il centrocampista di recente ha rappresentato più un problema tattico per la sua posizione che una risorsa come a inizio campionato, quando sembrava aver preso in mano le redini del gioco della compagine milanese. Ma Spalletti ha sicuramente un’alternativa in più su cui contare, anche se Rafinha sembra prendere sempre più importanza nelle gerarchie nerazzurre.

Scalpita per rientrare anche Mauro Icardi: la mancata convocazione dell’Argentina gli ha consentito di allenarsi al meglio e recuperare a pieno dall’infortunio che lo ha tenuto fermo praticamente per un mese. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante sarebbe dovuto rientrare nel derby – rinviato per la tragica morte di Davide Astori – e invece sarà proprio contro il Napoli che Icardi proverà a raggiungere il gol numero 100 in Serie A: la rete gli manca proprio dall’ultima sfida al Franchi contro la Fiorentina.