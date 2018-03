Marchesi: “Il Napoli deve vincerle tutte, ma la squadra è in forma”

Le parole di Rino Marchesi sul momento di forma del Napoli dopo la sconfitta contro la Roma.

L’ex allenatore del Napoli Rino Marchesi è stato intervistato nelle scorse ore su Radio Kiss Kiss Napoli: ha parlato sopratutto della sconfitta contro la Roma e del peso della stessa nella corsa al campionato. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Quello che non succede in sei mesi magari succede in una partita, con un po’ di sfortuna, ma la squadra è viva ed in grado di lottare fino alla fine. Non ci devono essere condizionamenti, il Napoli sa che deve vincere tutte le partite, poi si vedrà cosa faranno gli altri. Non ho visto tutta la partita contro la Roma, ma mi sembra che il Napoli fosse brillante, la squadra sta bene”.