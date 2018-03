Il Corriere dello Sport ritorna oggi a parlare di calcio dopo la tragica domenica che ha sconvolto il mondo dello sport a causa dell’improvvisa morte di Davide Astori.

Il titolo in prima pagina è dedicato a Maurizio Sarri e la voglia di De Laurentiis, dei calciatori e dei tifosi, di proseguire ancora per tanti anni con il tecnico al timone della squadra anche in caso di non scudetto.

Proprio per questo il titolo dedicato è: “Solo Sarri”.