Giuseppe Sannino spiega le differenze tra Napoli e Juventus.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Giuseppe Sannino ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato dello stato di forma Napoli. Con l’ex tecnico della Triestina abbiamo parlato della gara di sabato scorso contro la Roma e della lotta scudetto. Di seguito l’intervista completa.

Ci fa un commento su Napoli-Roma?

“Era una partita che poteva decidere le sorti del campionato. Quando giochi contro il Napoli, dai sempre qualcosa in più e diventa importante se fai risultato. Gli azzurri, vincendo, potevano nuovamente allungare e prendere il largo, dato che la Juventus ha ancora una gara da recuperare. Una sconfitta ci può stare ma adesso avranno tempo e modo per proseguire il buon campionato che fino ad ora hanno fatto. Perdere contro la Roma non è perdere contro una squadra qualunque – sostiene Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – quella di Di Francesco è una squadra forte, che si doveva ritrovare e lo ha fatto contro il Napoli”.

Cosa è mancato al Napoli contro la Roma per portare a casa un risultato positivo?

“Basta vedere i numeri nell’incisività sotto porta, che in questa gara è mancata. Gli azzurri sono arrivati tantissime volte a calciare in porta ma sono riusciti a segnare solo una volta. Queste giornate durante l’anno capitano, il Napoli veniva da 10 vittorie consecutive – continua Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – e la legge dei grandi numeri diceva che ciò poteva accadere. Non si deve abbattere, né fare il mia culpa perché partite del genere capitano durante la stagione, non deve abbattarsi e ritrovarsi subito contro l’Inter”.

Da cosa deve ripartire contro l’Inter per ritrovare la vittoria?

“Deve ritornare ad essere più cinica sotto porta. A differenza degli altri anni, il Napoli – aggiunge Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – cercava di realizzare tutte le occasioni sotto porta. Gli azzurri ripartiranno con più fame sotto porta ma devono fare attenzione all’Inter, sarà una partita da prendere con le molle, con l’Inter, che anche lei proviene da un periodo non molto positivo”.

C’è qualche squadra in Italia in grado di far gol alla Juventus e non farla risultare più la miglior difesa del torneo?

“Napoli e Juventus sono allenate da tecnici diversi, il Napoli è abituato a fare la partita e la Juventus invece le sa gestire. La forza dei bianconeri in questi anni è stata la gestione delle partite, sapere quando attaccare nella metà campo avversaria e quando stare nella propria metà campo e difendere. Se andiamo a vedere gli scudetti della Juventus, sono vinti con una fase difensiva di tutti e undici giocatori, mentre il Napoli attacca, lo fa facendo un pressing ultra offensivo, in modo da trovarsi sempre nell’area avversaria. Sono due scelte diverse ma ad oggi la Juventus è la miglior difesa, ma fino alla gara contro la Roma il Napoli aveva i numeri di una capolista per vincere il campionato: miglior difesa, minor numero di sconfitte ed uno dei migliori attacchi. La Juventus ha vinto gli scudetti con una grande fase difensiva. Non so se in Italia ci sia qualche squadra capace di fargli gol ma a livello internazionale il Tottenham è andato a Torino e ne ha fatti due. Tutti possono affrontare la Juventus per vincere – spiega Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – ma sanno che si troveranno di fronte una grande corazzata dal punto di vista difensivo. Quando vedi Higuain e Mandzukic difendere nella propria metà campo, capisci che c’è una mentalità di una grande squadra e di un allenatore pragmatico come Allegri. Non credo che a Napoli Higuain difendesse nella propria metà campo”.

Il Napoli ha compromesso la corsa scudetto con lo stop in campionato contro la Roma?

“Non credo! La Juventus deve recuperare una gara contro l’Atalanta, che, abbiamo avuto modo di vedere in Coppa Italia, ha messo in difficoltà la Juventus. Non sarà facile per la Juve giocare contro Inter, Roma e Milan – conclude Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – ma credo anche che nello scontro diretto il Napoli potrà dire molto”.