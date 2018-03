Serie C girone C: il punto sulla 28esima giornata, risultati e classifica

Serie C girone C: i risultati e la classifica al termine della 28esima giornata. Juve Stabia in grandissima forma, battuta anche la Sicula Leonzio; vincono Lecce e Catania

La Serie C girone C ha una grande protagonista in questo periodo: è la Juve Stabia di Caserta e Ferrara che dopo l’epica vittoria di Lecce contro la capolista che non perdeva da 22 gare, asfalta anche la Sicula Leonzio con un tripletta di Luigi Canotto, migliore in campo insieme al centrocampista brasiliano Vicente. Siciliani che si fanno preferire in avvio grazie ad un grande possesso palla ma che non sono mai seriamente pericolosi dalle parti di Bacci. Le vespe liquidano la pratica Sicula Leonzio e ora si avvicinano sempre di più all’obiettivo dichiarato dal presidente Francesco Manniello che ha sempre parlato di un arrivo tra il quarto e il sesto posto. Benino anche la Casertana che acciuffa il pareggio a Monopoli grazie ad un rigore realizzato da Turchetta alla mezzora del secondo tempo, e la Paganese che blocca sullo 0-0 la Virtus Francavilla. Spiccano nella 28esima giornata anche il ritorno alla vittoria del Lecce per 2-0 ad Agrigento contro l‘Akragas (prossimo avversario delle vespe) dopo la scoppola interna contro la Juve Stabia; la vittoria interna del Catania per 1-0 contro il Siracusa; la vittoria interna del Matera per 2-1 contro il Catanzaro e la netta affermazione del Trapani per 3-1 contro il Racing Fondi.

Di seguito tutti i risultati della 28esima giornata del girone C di Serie C e la relativa classifica:

Akragas-Lecce 0-2

Catania-Siracusa 1-0

F.Andria-Reggina 0-0

Juve Stabia-Sicula Leonzio 3-0

Matera-Catanzaro 2-1

Monopoli-Casertana 1-1

Rende-Bisceglie 1-1

Trapani-Racing Fondi 3-1

Virtus Francavilla-Paganese 0-0

Ha riposato il Cosenza

Classifica:

Lecce 59

Catania 52

Trapani 50

Matera 43

Rende 42

Siracusa 42

Juve Stabia 39

Monopoli 38

Cosenza 36

Bisceglie 34

Virtus Francavilla 34

Sicula Leonzio 31

Catanzaro 31

Casertana 30

Reggina 29

F. Andria 24

Paganese 24

Racing Fondi 23

Akragas 11