La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Il VAR modificato in corso d’opera

Il VAR e la netta inversione di tendenza nel suo utilizzo da parte degli arbitri italiani a partire dai quarti di finale di Coppa Italia e cioè dall’inizio del 2018

Che il VAR abbia subito una profonda revisione, o per meglio dire una vera e propria inversione di tendenza a partire dai quarti di finale di Coppa Italia e cioè dai primi giorni del 2018, è ormai sotto gli occhi di tutti. Nei primi mesi di campionato si era registrato un uso molto più intensivo da parte degli arbitri che ricorrevano molto più spesso all’ausilio del VAR e delle immagini televisive: addirittura in Atalanta-Juventus si era arrivati ad annullare un gol della Juventus di Mandzukic per un fallo di Liechtesteiner sfuggito all’arbitro ad inizio dell’azione che aveva portato al gol.

Proprio al termine di quella gara e per l’annullamento di quella rete, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, aveva sbottato contro l’uso del Var ed aveva dettato, non sappiamo quanto inconsapevolmente, le nuove regole del VAR prefigurando quello che poi sarebbe diventato questo strumento di ausilio all’arbitro negli ultimi mesi di campionato: “Gli episodi decisi con il VAR? Non do giudizi, dico solo che se vogliamo far diventare il calcio un non sport allora continueremo a usare il VAR su situazioni soggettive. Poi in primavera gli episodi saranno così determinanti che le gare dureranno 4 ore come negli sport americani. Per me il Var andrebbe usato solo su elementi oggettivi, se un fallo è dentro o fuori dall’area, se è fuorigioco o no e se è gol o no. Per problemi soggettivi deve decidere l’arbitro per me”.

Gravissimo è stato il dover constatare questo cambio delle carte in tavola in corso d’opera per l’utilizzo del VAR nel campionato di Serie A. E’ quasi come se gli arbitri avessero applicato alla lettera il verbo di Allegri. A partire dai primi giorni del 2018, il VAR è diventato proprio quello che voleva Allegri: ormai si ricorre all’ausilio del VAR solo per verificare il fuorigioco o meno nei gol realizzati, per vedere se un fallo è dentro o fuori dall’area e se è gol o meno. C’è una sempre maggiore tendenza, evidentemente preferita dai poteri forti del calcio italiano, a non andare a rivedere azioni dubbie da probabile calcio di rigore. Ironia della sorte, guarda caso, uno dei rarissimi casi in cui è stata rivista un azione da rigore è stata quella del rigore prima assegnato alla Fiorentina contro la Juventus, e successivamente revocato dopo 3-4 minuti di analisi delle immagini televisive. Ma la stessa cosa perchè non è avvenuta magari anche sabato sera nel corso del secondo tempo di Lazio-Juve in occasione di un netto fallo da rigore per fallo di Benatia su Leiva, su cui l’arbitro Banti non ha ritenuto di dover guardare le immagini televisive?

Viene da porsi una domanda più che lecita: quale era il vero VAR? Quello intransigente dei primi mesi di campionato a cui gli arbitri ricorrevano molto spesso per essere certi di aver preso la decisione più giusta nella valutazione dei singoli episodi, oppure piuttosto quello più all’acqua di rose degli ultimi mesi in cui gli arbitri ricorrono sempre meno all’ausilio delle immagini televisive? Una cosa è certa: modificare le carte in tavola del VAR a campionato in corso sicuramente non aiuta e non garantisce la regolarità delle gare ma soprattutto alimenta la cultura del sospetto che sicuramente avvelenerà un finale di campionato già molto avvelenato di per sé in questo duello infinito tra Napoli e Juventus.