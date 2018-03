Malagò: “Giusto fermarsi per Astori, sarò ai funerali giovedì”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, si è soffermato ancora una volta oggi sulla morte di Davide Astori di ieri e sullo stop al campionato in segno di lutto. Ha confermato inoltre la sua presenza ai funerali di giovedì: “Si è cominciato con un lunghissimo applauso alla memoria di Davide Astori. L’abbraccio in particolare è andato ai dirigenti della Fiorentina, giovedì ci saranno le esequie e parteciperò. È una storia che ha lasciato questa comunità senza parole, sono sempre più convinto che la decisione di fermarsi sia stata quella giusta. Mi dispiace per tutte le persone che erano in viaggio o avevano viaggiato, ma mi sembra ci sia stata una condivisione di valori che in questo momento era importante trasmettere”.

Aggiornamento ore 22:55. Rispetto alle notizie circolate, appare comunque necessario sottolineare che il club viola ha ribadito la richiesta di silenzio e rispetto con il seguente comunicato pubblicato sul sito ufficiale Fiorentina.it: “La Fiorentina, ancora sotto choc per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti“. La frase ovviamente riferimento alle notizie che erano circolate nelle ultime ore al riguardo della decisione del club viola di rinnovare il contratto di Davide Astori per devolvere alla compagna e alla figlia lo stipendio.