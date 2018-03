Malagò: “Recupero della 27esima giornata di Serie A il 3 e 4 aprile. Miccichè nuovo presidente di Lega”

Malagò, presidente del CONI, ha stabilito la data del recupero della giornata di campionato rinviata ieri e ha indicato il nome di Miccichè per la presidenza di Lega

Giovanni Malagò, presidente del CONI e commissario della FIGC, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire alcuni dubbi circa il recupero della 27a giornata di Serie A ieri sospesa in segno di lutto per la morte del difensore della Fiorentina, Davide Astori. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Il recupero delle 7 partite rimanenti della 27ª giornata di Serie A sono fissate al 3 e al 4 aprile. Fa eccezione solo il derby di Milano, per quello dovremmo vedere il cammino europeo del Milan e regolarci di conseguenza”.

Il presidente del Coni ha poi presentato le novità per la prossima stagione: “Sì inizierà il 19 agosto, con la Supercoppa fissata per il 12 dello stesso mese. C’è l’ipotesi della sede a Roma, ma dovremo sentire le due società. Ci saranno inoltre due pause, a settembre e ad aprile. E’ stata inoltre approvata la formula del boxing day, con le squadre che scenderanno in campo il 22, 26 e 29 dicembre. Il campionato riprenderà poi il 20 gennaio, mentre il 13 dello stesso mese ci sarà un turno interamente dedicato alla Coppa Italia. Novità anche sul fronte calciomercato: chiuderà il 18 agosto e il 19 gennaio, ossia un giorno prima dell’inizio del campionato. Per quanto riguarda la Lega, si procede verso la convocazione dell’assemblea per il 19. All’ordine del giorno ci sarà anche la nomina a presidente di Miccichè, con tutte le squadre che all’unanimità hanno accettato la sua candidatura”.