Ag. Hamsik: “Gli azzurri hanno fame di vittoria e non mollano per lo scudetto”

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per rilasciare alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Sappiamo che nel calcio una gara storta può capitare e questo di certo non deve abbattere nessuno. La Roma ha irato quattro volte verso la porta andando sempre in rete al contrario del Napoli.

Il cammino è ancora lungo e tutto può accadere, soprattutto se il Napoli gioca come sa è difficile per chiunque batterlo.

Il sogno scudetto si porta avanti da inizio stagione e quindi non verrà mollato dopo una sconfitta. Il gruppo è solido e consapevole della sua forza, per questo gli azzurri non mollano per lo scudetto, anzi, la loro fame di vittoria può avere la meglio su una Juventus che vince ormai da anni”.