Venerato: “Continua a filtrare ottimismo sulla conferma di Sarri”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “E’ la Juventus che deve vincere lo scudetto, è lei la favorita e se lo vincesse avrebbe fatto il suo. Il Napoli, invece, sta dimostrando che col bel gioco si può anche sopperire all’enorme disponibilità del club bianconero.

A giugno il Napoli non riprenderà Cavani, il club azzurro fa un altro tipo di mercato e sia per motivi economici che per questione di diritti di immagine non prenderà il fuoriclasse conclamato con uno stipendio top.

E’ molto probabile che De Laurentiis possa incrociare Sarri e Pellegrini durante la sosta. Non è detto che se questo incontro si farà, sarà risolutivo ai fini del nuovo contratto, ma potrebbe essere un ulteriore step. Filtra però ottimismo da Castel Volturno e pare che Sarri non voglia lasciare Napoli anche alla luce dell’ottimo rapporto con Giuntoli”.