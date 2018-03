Agostinelli: “Mi aspetto una grande reazione dal Napoli”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea Agostinelli. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli non è invincibile così come non lo è la Juventus. Dopo la sconfitta, ciò che conta è la reazione e sarà determinante. Possiamo parlare degli errori, della giornata storta, ma mi aspetto una grande reazione dal Napoli. Se dovesse abbattersi per una partita persa, vuol dire che non può vincere lo scudetto, ma credo che gli azzurri siano maturi e per la forza che hanno, possono anche vincere a Torino con la Juventus”.