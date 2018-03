Cagni: “Se Sarri non cambia mentalità non vincerà mai nulla”

L’allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni sul suo collega Sarri raccolte da NapoliSoccer.NET: “Da quando c’è Sarri in panchina il Napoli cade sempre nella partita decisiva e questo perchè il tecnico continua ad essere troppo integralista.

Bisogna che faccia un passo avanti per consacrarsi Maurizio Sarri, perchè non può pensare di vincere tutte le gare giocando sempre alla stessa maniera, bisogna saper vincere anche in modi sporchi.

Se non cambia mentalità, resterà un allenatore bravo ma che non vincerà mai nulla in carriera”.