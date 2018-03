Nela: “La sconfitta di sabato non deve abbattere il Napoli”

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, è intervenuto a RMCSport rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “La morte di Astori ha sconvolto tutto il mondo dello sport, ma voglio sottolineare come in Italia i controlli medici siano all’avanguardia, purtroppo c’è sempre un qualcosa di imponderabile.

Ricordo quando fui colto da malore in campo, da allora dovevo sottopormi a continui controlli per avere l’idoneità, quindi si fa il massimo per tutelare i calciatori, poi è normale che si può fare sempre di più.

E’ stato saggio rinviare la giornata di campionato, nessuno in queste circostanze riesce a rendere al meglio. Sicuramente la Fiorentina ritornerà in campo per dedicare una vittoria al suo capitano.

La Roma ha ottenuto una brillantissima vittoria a Napoli e il calcio è bello anche per questo. Tra due squadre forti può venire fuori anche un risultato del genere.

Il Napoli non deve abbattersi per questa sconfitta e continuare a lottare per lo scudetto, perchè gioca ancora il miglior calcio in Italia.

Non so se il gol di Dybala all’ultimo secondo possa aver influenzato i calciatori di Sarri, ma sarebbe sbagliato, perchè si deve pensare sempre a sè stessi e non a quello che fanno gli avversari”.