Grassani: “Curiosa l’amnesia di Younes, sa bene cosa ha firmato”

Mattia Grassani, legale del Napoli, è stato intervistato su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma per parlare della vicenda legata a Younes: sembra che i legali del giocatore abbiano chiesto nuovamente la documentazione del tesseramento al Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Younes? Non ci sono grosse novità, la situazione è in stand by. Non so se il calciatore abbia nominato un avvocato che a sua volta abbia chiesto al Napoli di rivedere il contratto firmato, non ne sono al corrente. Che Younes sia voglioso di sapere cosa ha firmato lo trovo abbastanza curioso perché questa firma è arrivata con l’assistenza del suo procuratore e con lo scambio di pec e mail per cui il calciatore sa benissimo cosa ha firmato e il contratto è valido a tutti gli effetti dal 1 luglio 2018. I documenti sono già depositati presso l’ufficio tesseramento e che oggi Younes sia colto da amnesia è curioso.

Per invalidare un contratto devono esserci condizioni particolari come firme non vere o false rappresentazioni, circostanze che escludo categoricamente. L’ipotesi di annullabilità del contratto proprio non stanno né in cielo né in terra. Il diritto di rivedere ciò che si è firmato non lo si disconosce a nessuno, ma è curioso perché il Napoli ha la stessa documentazione che ha Younes, per cui a Napoli non c’è nulla di nuovo rispetto a quanto c’è in Olanda e la strategia dell’avvocato di Younes mi sfugge perché non ci sono documenti che Younes e il suo staff non abbiano nella propria disponibilità perché, ripeto, ogni cosa è stata scambiate con pec e mail.

Younes in maniera consapevole ha firmato col Napoli e un ripensamento non può cancellare tutto questo, anche perché si parla di professionisti, e un contratto del genere non si può interrompere unilateralmente. Si presentasse a luglio a Napoli e poi se ci saranno offerte, magari verranno prese in considerazione. A gennaio Younes non è arrivato a Napoli perché, mentre a luglio il giocatore è svincolato e non ha bisogno di consensi, a gennaio serviva il consenso dell’Ajax e non c’è stato”.