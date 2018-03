Oggi riunione in Lega Calcio: calendari e cariche da definire

Prevista oggi un’assemblea di Lega Calcio che dovrebbe decidere sui calendari e dare l’impronta per la definizione della governance.

È prevista oggi un’assemblea della Lega Calcio che potrebbe generare alcune decisioni per il prossimo futuro del massimo campionato. Innanzitutto c’è da definire il recupero della 27a giornata, annullata ieri per la morte di Davide Astori. Sempre per quanto riguarda i calendari, dovrebbe essere definito già quello della prossima stagione. L’inizio sarà il 19 o il 26 agosto, con i turni infrasettimanali che dovrebbero variare tra 2 e 3 a seconda della decisione. Verranno probabilmente riproposte almeno due giornate nelle feste di Natale.

Altro punto all’ordine del giorno è il sondaggio degli umori dei club rispetto ai nomi proposti dai commissari per la governance della Lega: Gaetano Miccichè, n. 1 di Banca Imi, è il candidato alla presidenza di Lega di Malagò, e dovrebbe riscuotere consensi. Da definire il nome dell’amministratore delegato, per il quale Malagò già in passato aveva pensato a Marzio Perrelli di Hsbc. Incertezza sul futuro di De Siervo: ci sono alcuni club che vorrebbero avesse un ruolo nonostante il conflitto d’interessi per la carica ricoperta in Infront, advisor dei diritti televisivi del nostro campionato.