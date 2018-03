Napoli-Roma vista dal tifoso: una sconfitta che deve far bene!

Keep Calm Napoli. Si lotta fino alla fine. Napoli-Roma 2-4.

Se tutto doveva andare storto, meglio tutto in una notte sola. Incassiamo la sconfitta senza drammi. Si resta primi, con una Juve sotto di 1 punto e con una gara da recuperare. Il calcio è un’emozione senza fine e il pubblico del San Paolo, con il suo lungo applauso a fine gara, ha fatto capire che una serata storta non può condizionare una stagione ancora esaltante. Quella di sabato è stata veramente una gara da dimenticare in fretta, per errori, sfortuna e tante altre sventure difficili da ripetere.

Di Francesco a fine gara ha parlato di grande Roma, ma francamente una luna così favorevole a dispetto di un’altra così storta per gli azzurri difficilmente gli astri potranno concederla in futuro. Certo, il Napoli ha commesso parecchi errori, frutto anche dei tanti elogi piovuti in settimana, soprattutto per alcuni giocatori chiave. Forse, l’errore più grave è stato proprio la troppa sicurezza di alcuni elementi che hanno fatalmente toppato la gara.

Primo tempo da batticuore per il Napoli. Prima la notizia di una Juve che non molla, andando a vincere al 93′ all’Olimpico contro la Lazio, poi una Roma che a dispetto del 4-3-3 è sembrata sin da subito scendere in campo a difesa della propria area di rigore. Grande la densità giallorossa dalla propria trequarti in giù, con Strootman e De Rossi quasi marcatori a uomo su Zielinski, schierato all’ultimo momento per Hamsik, e su Jorginho. Gli azzurri provano subito a scalfire la tensione partendo all’arrembaggio e trovando il gol al 5° minuto con Insigne. Il calcio, però, è un gioco strano e capita che una Roma che badava soprattutto a non prenderle si ritrovava addirittura in vantaggio grazie ad un uno-due proprio inaspettato. Dopo 60 secondi dal gol di Lorenzo, Under trova uno strano pareggio grazie ad un rimpallo su Mario Rui che beffa Reina. Poi un’incertezza di Albiol regala a Dzeko il gol del 2-1. Il bosniaco sovrasta lo spagnolo e di testa pesca l’angolino alle spalle del numero uno azzurro. L’incredibile vantaggio giallorosso nelle uniche due azioni scoraggia un pò il Napoli abbastanza confuso negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Una confusione che comunque genera almeno due grandi occasioni sempre con Insigne prontamente sventate da Allison. Il portiere giallorosso è stato tra i più positivi della sua squadra e questo la dice la lunga sulla casualità della sconfitta. Oltre alla difesa è apparso leggermente sotto tono Mertens, un po’ avulso dalla manovra.

Sarri negli spogliatoi avrà avuto molto da ridire ai suoi ragazzi, soprattutto per la troppa frenesia dopo i gol subiti. Nella ripresa ci si aspettava un Napoli carico a mille, ma gli azzurri nonostante un approccio molto determinato si sono trovati di fronte un vero e proprio bunker giallorosso concentrato tutto negli ultimi venti metri. Un muro difficile da scalfire. Il pregio ed il difetto degli azzurri sta nel credere fortemente nel proprio gioco, indipendentemente dall’avversario e dai moduli. Un credo che nonostante il bunker giallorosso è stato comunque efficace, ma ancora una volta Allison è stato superlativo in almeno due circostanze: prima sul 2-1, poi addirittura sul 3 a 1 per la Roma. Si, perché nonostante la pressione azzurra ed una Roma tutta dietro, i giallorossi in contropiede hanno avuto la forza, la fortuna e la bravura di trovare il terzo gol ancora con Dzeko, attaccante che al San Paolo ogni volta si sente stranamente ispirato.

Quando dicevo che è sempre meglio tanti errori e tanta sfiga tutta assieme che non spalmata su più turni facevo riferimento proprio al quarto gol della Roma. Cross innocuo, colpo di tacco inspiegabile di Mario Rui e Perotti tutto solo batte ancora Reina. Fatalità, sfortuna, errori e stima di sé troppo alta. Qui, infatti, c’è il secondo grande errore di alcuni azzurri, la troppa esaltazione. Mario Rui, straordinario a Cagliari, oggi ha fatto almeno due passi indietro, portando con sé due gravi errori: di posizionamento sul pareggio di Under e tecnico sul colpo di tacco sciagurato che ha favorito il 4 a 1. Con lui, però, altri azzurri sono apparsi al di sotto dei propri standard. Mertens, nonostante il gol, magari con qualche “no look” in meno e quel pizzico di cattiveria in più poteva essere più incisivo, così come Zielinski, sabato fuori dal gioco rispetto alle ottime prestazioni passate. Una sconfitta, quindi, che non può che essere salutare per gli azzurri. Si lotta fino alla fine, dimenticando il sabato pre-elettorale e ricordando solo due cose: il lungo applauso del pubblico e il ritorno in campo di Milik. Con lui, il Napoli, ha un’arma in più.