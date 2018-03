Morto Davide Astori, difensore della Fiorentina

Davide Astori, difensore della Fiorentina, è morto alla giovane età di 31 anni. Stando alle prime ricostruzioni, il difensore della Fiorentina era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, al momento del decesso si trovava nell’albergo “Là di Moret” in ritiro insieme con la squadra in vista della partita, in programma oggi con l’Udinese. L’incontro è stato rinviato per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò.

Davide Astori quattro anni fa fu vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Il calciatore era tra gli obiettivi di mercato del Napoli di Benitez e la trattativa dopo un lungo tira e molla saltò solo per questioni legate ai diritti di immagine.

Alla compagna Francesca, napoletana, e a tutti i suoi familiari, le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Napolisoccer.Net