Per Dino Passaro Fava il passo falso contro la Roma non è un addio al sogno scudetto per il Napol.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Dino Passaro Fava ci ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha commentato Roma-Napolic. Con l’ex calciatore dell’Udinese abbiamo anche parlato della sua avventura al Savoia e del suo possibile passaggio al Napoli quando era all’Udinese. Di seguito l’intervista completa.

Ci fa un commento su Roma-Napoli?

“La Roma ha fatto una grande partita, il Napoli ha cercato in tutti i modi di vincerla ma la Roma si è chiusa bene e ha sfruttato alla grande le ripartenze. Dzeko ha fatto due grandissimi gol e non si può imputare nulla al Napoli – afferma Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – quando trovi gli attaccanti in queste giornate di grazia non puoi fare nulla per contrastarli”.

Il Napoli dice addio ai sogni scudetto?

“Assolutamente no! Sembra che dopo questa sconfitta sia tutto caduto e finito. Il campionato non è finito, può succedere di tutto e il Napoli – continua Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – deve rialzarsi e continuare come sta facendo”.

Quanto ha influito sapere della vittoria alla Juventus al 93′?

“Da calciatore ti dico che seppur conosci il risultato della tua squadra avversaria, una volta che scendi in campo per la tua gara non ti interessa più e pensi solo a fare bene per vincere il tuo incontro. Durante la partita – sostiene Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – non pensi minimamente al risultato della tua avversaria. Anche in queste circostanze si gioca per vincere e si da il massima, purtroppo a volte non sempre si riesce a vincere; poiché ci sono gli avversari, che come in questo caso la Roma, fanno partite strepitose”.

Quali sono i demeriti del Napoli e i meriti della Roma?

“I demeriti del Napoli sono stati pochi: Dzeko ha fatto due grandi gol, sul primo c’è stata una deviazione che ha spiazzato Reina e infine sul quarto gol c’è stato un grosso errore di Mario Rui, che fa un tacco inutile al centro dell’area di rigore, anziché buttare via la palla. I meriti della Roma stanno nel fatto che ci ha sempre creduto – spiega Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – si è saputa chiudere e ripartire in contropiede, con Alison stasera ha fatto delle parate straordinarie. Complimenti alla Roma per la vittoria e per la portiera disputata”.

È vero che fu vicino al Napoli?

“Nel periodo di Udine, in cui eravamo terzi in classifica, giocavo e facevo bene. Nel mercato di gennaio Marino, quando era a Napoli, mi voleva fortemente ma io non me la sentivo di tornare in C1: quindi decisi di restare ad Udine. Rimpianto? Non credo! in quel momento non me la sentivo, avevo realizzato i miei sogni: giocavo, stavamo facendo bene, segnavo ed eravamo terzi in classifica. Se la chiamata del Napoli fosse arrivata non nel periodo di Udine, probabilmente avrei accettato – rivela Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – poiché ero convinto che Marino e De Laurentiis avrebbero fatto grandi cose. Rimpiango le scelte che ho fatto dopo Udine, tipo Treviso. In quel momento non me la sono sentita ma se la chiamata fosse giunta sei mesi dopo, ad agosto, probabilmente avrei accettato”.

Cosa fa facendo attualmente Dino Passaro Fava?

“Sto giocando e mi sto divertendo, attualmente sto in Eccellenza con il Savoia, siamo primi in classifica a + 15 dall’Afragolese. Nella passata stagione sono stato al Portici, dove abbiamo vinto il campionato e siamo stati in Serie D. Spero di vincere il Campionato – conclude Dino Passaro Fava a NapoliSoccer.NET – anche quest’anno con il Savoia”.