“Quadri” Napoli-Roma: il migliore e il peggiore azzurro secondo la Redazione

Il Napoli è caduto dopo 10 vittorie consecutive e anche questa volta sul proprio terreno. La Roma ha rifilato quattro reti a quella che prima di stasera era la migliore difesa del campionato. Alcuni Redattori di NapoliSoccer.NET hanno rilasciato i propri personali giudizi sul migliore e il peggiore azzurro sceso in campo.

Il Migliore: Insigne – “Va in rete portando il Napoli all’illusorio vantaggio. Si danna l’anima per tutta la partita, fino alla fine, cercando di trovare il gol per riaprire la partita. Encomiabile”.

Il Peggiore: Mario Rui – “La sua partita inizia bene con l’assist per Insigne ma nel corso della gara commette una serie di errori che costano caro. Sfortunato nella deviazione sul gol di Under, gravissimo l’errore dell’inspiegabile colpo di tacco in area di rigore che affossa definitivamente le speranze di rimonta del Napoli”. (Massimo Sergio)

Il Migliore: Insigne – “Gioca una partita tutto cuore segnando anche un illusorio gol del Vantaggio. Purtroppo oggi molti compagni non erano al meglio della condizione fisica e non è stato granché aiutato”.

Il Peggiore: Zielinski – “Non è mai entrato in partita sbagliando i tempi di gioco e gli appoggi ai compagni. Ha sprecato un’occasione per dimostrare di poter ambire a maggiore minutaggio”. (Giovanni D’Oriano)

Il Migliore: Insigne – “Oggi entra in campo con la fascia di capitano é l’unico che lotta, corre fino alla fine, l’unico che cerca il gol con insistenza e che intraprende una sfida personale con il portiere giallorosso, ma ahimè la perde”.

Il Peggiore: Zielinski – “Chiamato a sostituire inizialmente il capitano Hamsik, non riesce mai a entrare in partita, sbagliando in più occasioni anche tocchi semplici. Sarri è costretto a sostituirlo nel secondo tempo con il febbricitante Hamsik”. (Alessandro Scetta)

Il Migliore: Insigne – “Segna subito con tocco di biliardo, canta e porta la croce, cerca di spingere il pubblico a non mollare, offre l’assist per gol a Mertens e si vede negare da Alisson più volte la doppietta. Vera anima di Napoli”.

Il Peggiore: Mario Rui – “Inizio scoppiettante da pura ala, ma il suo ruolo è quello di terzino ed è lì che commette troppi errori, soprattutto con lo scellerato colpo di tacco che affossa le residue speranze di rimonta“. (Patrizio Annunziata)