Alisson: “Il Napoli ha tirato molte volte ma erano sempre tiri sporchi”

Il portiere della Roma, Alisson, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Roma. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Grazie per i complimenti ma questo è il mio lavoro e il frutto degli allenamenti settimanali. Per il Mondiale è importante fare belle prestazioni come quella di oggi a Napoli per meritare la convocazione. Penso che sono sempre molto concentrato sui miei obiettivi. Ciò che mi aiuta di più è la mia fede. Io lavoro sempre forte e non cambio dopo una bella prestazione. Ho cambiato la maglia con Reina, Insigne è stato pericolosissimo stasera. Il Napoli ha tirato molte volte in porta ma erano sempre tiri sporchi. Ringrazio i miei compagni per il grande lavoro difensivo di stasera. Abbiamo lavorato molto per ottenere un risultato come quello di Napoli che ci da tanta fiducia per il prosieguo del campionato. La corsa Champions la dobbiamo fare su noi stessi e cercare di avere più continuità. Dobbiamo avere un atteggiamento di grande disponibilità. Tutti abbiamo fatto un lavoro quasi perfetto ma dobbiamo avere più continuità. Chi vince lo scudetto? Noi dobbiamo pensare alla prossima gara col Torino e poi pensare alla Champions League”.