Perotti: “Non era semplice venire a Napoli dopo due sconfitte consecutive e fare 4 gol”

L’attaccante della Roma, Diego Perotti, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Roma. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo lavorato bene in settimana, sapevamo di non aver fatto bene contro il Milan. Forse il fatto che nessuno credeva in noi ci ha dato la spinta giusta a vincere questa gara. Abbiamo superato i brutti momenti iniziali e vinto una grande partita. Purtroppo abbiamo avuto qualche battuta a vuoto prima ma ora non dobbiamo cadere nell’errore di aver vinto qui e credere di aver finito la stagione. Abbiamo fatto benissimo in casa di una squadra che gioca benissimo al calcio e che lotta per lo scudetto. Ma per noi Napoli deve essere un punto per ripartire non di arrivo. Io gioco al calcio da 11 anni e nella mia carriera soprattutto a Siviglia ho visto passare tanti allenatori in pochi anni. Se fosse stato cacciato Di Francesco sarebbe stato uno dei più immeritati. Se noi non rispondevamo nei suoi confronti sarebbe stato ingiusto. Oggi abbiamo vinto anche per lui, questa vittoria aiuterà anche lui e per la gar di Champions contro lo Shakhtar dove sarà impor5tantissimo superare il turno. Il modulo? Non ho mai creduto nei sistemi, alla fine quelli che andiamo in campo siamo sempre decisivi. Lo stesso accade per le palle inattive: se in campo non applichiamo ciò che facciamo negli allenamenti, non ha alcun senso. Non era semplice venire qui a Napoli dopo due sconfitte consecutive e fare 4 gol. Higuain o Icardi per la nazionale argentina? Deciderà l’allenatore”.