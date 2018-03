Sarri: “Gara da rivedere per capire perchè abbiamo concesso tanto alla Roma”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Roma. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Una partita da rivedere perchè dal campo ci sono stati tanti aspetti positivi. 27 tiri in porta da parte nostra. Resta da capire perchè la Roma è riuscita ad andare in gol con questa facilità ma ci sono anche tanti aspetti positivi. Il nostro ambiente non ha dubbi, sa che non siamo la miglior espressione del calcio italiano ma stiamo facendo bene lo stesso. Ci dispiace solo per i tifosi, ma loro sanno che noi stiamo dando tutto. L’attacco della profondità non ci ha creato molti problemi. Molto ci ha condizionato soprattutto il gol dell1-1 preso su una deviazione. Molto ci hanno giocato contro i singoli episodi. Se si guarda la gara nel complesso, bisogna dire che era in mano nostra. E’ una gara da rivedere con calma per capire perchè abbiamo concesso così tanto alla Roma. Non c’è l’alibi della Juve, abbiamo perso per demeriti nostri anche se avevo detto che il fatto di giocare sempre dopo la Juve avrebbe potuto avere effetti negativi. La lotta scudetto riguarda la Juve e basta, noi gli abbiamo reso la vita difficile ma che la Juve sia di un altro pianeta è palese. Cercheremo di rendergli la vita difficile fino alla fine del campionato. L’attacco ha funzionate bene in fase offensiva, male in chiave difensiva. Se poi analizziamo la prova dei nostri difensori partendo da dietro è molto buona”.