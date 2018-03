Napoli-Roma: 2-4. Gli azzurri crollano mentalmente e vengono puniti

Nell’anticipo serale della 27° giornata è arrivato il risultato che nessun tifoso napoletano osava immaginare, Napoli-Roma: 2-4

Napoli-Roma: 2-4 è stato il risultato dell’anticipo serale della 27° giornata di Serie A, che ha visto gli azzurri crollare sotto i colpi dei giallorossi.

A fare la differenza è stato soprattutto l’aspetto mentale, perchè è inutile negare che la squadra di Sarri poco prima del fischio iniziale è venuta a conoscenza del risultato della Juve.

I bianconeri si sono imposti sulla Lazio proprio all’ultimo secondo e certamente dalla gioia che poteva rappresentare il pari dei diretti avversari si è passati allo scoramento.

Forse anche per scrollarsi di dosso quella delusione il Napoli è partito a spron battuto e al 6′ ha trovato subito il vantaggio.

Velocissimi fraseggi sulla sinistra, che hanno messo in condizione Mario Rui di servire Insigne in area, piatto del fuoriclasse napoletano e palla alle spalle di Alisson.

Il vantaggio è sembrata la medicina migliore per dimenticare la Juve, ma dopo appena 1 minuto è arrivato il pareggio giallorosso.

Cross di Under innocuo deviato dalla coscia di Mario Rui trasformandosi in un beffardo pallonetto che ha scavalcato Reina.

Quel pareggio immediato ha iniziato a minare le certezze partenopee, che si sono poi sgretolate con il passare dei minuti.

Al 26′ la Roma è passata in vantaggio approfittando di una marcatura blanda dei difensori azzurri su Dzeko.

Cross di Florenzi e stacco imperioso del bosniaco, che ha battuto Reina per l’1-2.

Il Napoli ha accusato fortemente il colpo e si è smarrito, tenuto in piedi solo da un superbo Insigne che ha provato a cantare e portare la croce, ma ha trovato Alisson che gli ha sempre sbarrato la strada.

Nella ripresa azzurri tutti riversati in attacco e giallorossi pronti a colpire di rimessa e così al 73′ Dzeko con un tiro perfetto a giro di sinistro ha messo il punto esclamativo sulla vittoria.

In confusione totale i ragazzi di Sarri hanno poi regalato anche il 4° gol agli avversari al 79′.

Cross in area senza pretese, che Mario Rui ha cercato di allontanare di tacco nelle intenzioni, mentre nella pratica ha servito la più comoda delle palle a Perotti che non ha dovuto fare altro che spingere in rete.

Sempre e solo Insigne ha cercato ancora di suonare la carica e alla fine proprio da un suo passaggio è arrivato il definitivo 2-4 realizzato da Mertens al 92′.

Serata da incubo per il Napoli, una di quelle che iniziano male e finiscono peggio. Nulla è compromesso, ma sicuramente il morale è sotto i tacchi.

Ciò che deve ricaricare subito gli azzurri è l’incoraggiamento tributatogli da tutto il San Paolo a fine gara.

Un popolo quello napoletano, che ha voluto far sentire tutta la propria vicinanza alla squadra nella serata più buia della stagione.

Un gesto che può solo far bene a Sarri e i suoi campioni, che hanno ancora tutte le carte in regola per puntare allo scudetto.

L’altra nota lieta della serata è stata quella del rientro in campo di Arek Milik, che potrà dare una grossa mano da qui al termine della stagione.

Non si era Campioni d’Italia ieri, non si è falliti oggi, bisogna solo rialzare subito la testa e vincere sempre, ovunque e comunque!!!!!!!! Napoli non Mollare!!!!!!!

Patrizio Annunziata