Di Francesco: “Abbiamo dimostrato di esserci contro un grande Napoli”

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Roma. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “La sconfitta più pesante è stata col Milan per quello che non avevamo messo in campo. Si parlava di una squadra che non era compatta e coesa. Oggi abbiamo dimostrato di esserci contro un grande Napoli. Oggi abbiamo messo continuità che non avevamo avuto nell’ultimo periodo. Dobbiamo avere consapevolezza di noi stessi. Il secondo gol lo abbiamo preso per un nostro calo di concentrazione e questa è una cosa che non deve accadere più. Io sono sempre orgoglioso di essere l’allenatore della Roma non solo quando si vince.

In altre gare noi abbiamo avuto atteggiamenti buoni ma solo per una parte della gara. Vincono le squadre che sbagliano meno. Oggi abbiamo sbagliato meno facendo 4 gol al Napoli che è la migliore difesa del campionato e creando tantissime palle gol. Ma dobbiamo ancora migliorare. Under? E’ un giocatore che ha lavorato con impegno e disponibilità. Questo ragazzo si è messo subito al mio servizio e della squadra. E’ un giocatore letale rispetto a tanti altri attaccanti. Dzeko mi ha dato una grandissima risposta. Gli ho parlato molto ed ha fatto una grandissima partita. Ha lavorato molto e si è sacrificato spesso anche su Jorginho in copertura. Lui è bravissimo quando viene anche a giocare tra le linee. E’ molto tecnico pur essendo molto alto. A lui manca un pò di cattiveria durante la gara ma oggi credo che abbia fatto tutto bene”.