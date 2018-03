Napoli – Roma 2-4. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: Poker della Roma, il Napoli si ferma per la seconda volta al San Paolo

San Paolo amaro per gli azzurri che subiscono la seconda sconfitta stagionale, entrambe tra le mura amiche. Il pubblico del San Paolo saluta gli azzurri sconfitti con un lungo applauso. Non bisogna disperdere queste energie. Si deve continuare a lottare con costanza per l’obiettivo finale.

Reina: 5- Può un portiere che incassa 4 goal essere immune da critiche? Bisogna chiederselo stasera perché se è vero, e lo è, che sembrava ben piazzato sul tiro di Under che Rui devia in goal, se è sicuramente incolpevole sul goal di Dzeko, la sensazione che rimane è comunque di quelle che forse avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Hysaj: 5 – Inutile oggi. In fase difensiva come in fase di costruzione. Questo permette a Kolarov e Perotti di chiudere in mezzo Callejon e disinnescare l’attaccante azzurro. Un mezzo voto in più per un prezioso salvataggio nella ripresa

Albiol: 5 – Non tiene bene la linea sul goal del pareggio. Sul raddoppio romanista Dzeko lo sovrasta di almeno 10 centimetri più dei tre di mismatch tra i due. Il difensore azzurro salta con un attimo di ritardo, l’attaccante romanista invece sceglie perfettamente il tempo. E il dominio di Dzeko sarà la chiave della partita

Koulibaly: 5 – Dzeko domina su tutte le palle alte e mette paura a lui e Albiol su ogni cross.

Rui: 3 – Come i goal che porta sulla coscienza, volendo escludere il quarto in cui scivola e permette a Dzeko il tiro del terzo goal romanista. L’autogoal che pareggia il vantaggio di Insigne e ammutolisce il San Paolo, il secondo in cui è in colpevole ritardo su Florenzi che crossa liberamente e il quarto goal (disastroso il tacco in area che diventa un assist a Perotti).

Allan: 5,5 – Non ha un buon approccio alla gara. Nainggolan lo costringe all’errore molto spesso nella prima parte della partita. Viene fuori alla distanza quando però la Roma ha potuto piazzare l’autobus davanti alla porta e il suo contributo risulta inferiore a quello delle ultime prestazioni

Jorginho: 6 – Di Francesco lo fa pressare con continuità e stavolta gli manca il supporto di Hamsik, nel primo tempo Zielinski è praticamente assente e il brasiliano si fa sentire più volte con il compagno. Segnaliamo un grave errore in uscita che porta al pareggio. In ogni caso è il padrone del centrocampo con 123 passaggi e una efficienza superiore all’88%. Dal 74′ Milik: SV – Nota positiva il coraggio di questo ragazzo che dopo due crociati entra e va a far sentire muscoli e chili in area senza paura.

Zielinski: 5 – Troppi complimenti la scorsa settimana. Ne ha risentito giocando in quello che dovrebbe essere il suo ruolo naturale. Tocca solo 38 palloni in 65 minuti. Un po’ poco. Dal 65′ Hamsik: 5 – Non riesce mai a incidere sull’inerzia della partita

Callejon: 6 – Kolarov e Perotti lo chiudono in mezzo e lui un po’ si perde anche per la mancata collaborazione di Hysaj e perché Allan sembra troppo impegnato a divincolarsi da Nainggolan. Prende un palo su calcio piazzato e le poche volte che riesce a giocare palloni puliti mette un buona palla per Insigne

Mertens: 6 – Manolas prima e Florenzi poi gli negano il goal, il secondo con un intervento sulla linea ma il giocatore belga trova la rete comunque a tempo scaduto.

Insigne: 6,5 – Allison stasera gli ha parato di tutto. Il suo goal al sesto minuto accende il San Paolo. Rimane una spina costante per la difesa romanista. Il migliore degli azzurri.

Domenico Infante NapoliSoccer.NET