Florenzi al 45°: “Stasera si sta vedendo la vera Roma”

Il difensore della Roma, Alessandro Florenzi, è intervenuto a Mediaset Premium al termine del primo di tempo di Napoli-Roma che vede al momento i giallorossi in vantaggio per 2-1 per effetto delle reti siglate da Under e Dzeko mentre per gli azzurri ha segnato Insigne. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo fatto vedere di essere in partita. Nonostante la partenza non buona abbiamo fatto due gol e sarebbe importantissimo stasera conseguire una vittoria che sarebbe fondamentale per noi. Loro non molleranno ma noi dobbiamo avere più voglia di loro nel secondo tempo. Stasera si vede la Roma, la vera Roma”.