Sarri alla stampa: “La squadra meritava gli applausi, prestazione di alto livello”

Le parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa dopo Napoli-Roma.

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande dei cronisti presenti alla conferenza stampa dopo Napoli-Roma di stasera. Queste le sue parole raccolte dal nostro inviato nella press zone del San Paolo.

“Spero che quest’anno vada come due anni fa, all’epoca facemmo gli stessi punti sia nel girone di andata che in quello di ritorno. Se ripetessimo il rendimento vorrebbe dire fare 48 punti a girone e il discorso potrebbe essere interessante.

Non penso la squadra possa avere grandi ripercussioni, ha fatto un’ottima prestazione, ha fatto 15 tiri nello specchio con 11 occasioni da goal. Dobbiamo capire perché abbiamo consentito a una squadra che ha toccato 8 palloni in area facendo 4 goal. Il resto è stato il solito, non penso possiamo uscire abbattuti, ma consapevoli che si è creato un problema che va al di là della partita maledetta. Sensazione che c’era, quella della partita maledetta.

Il pareggio può essere stato un episodio che ci ha congelato. Per il resto il mio pensiero l’ho detto due mesi fa, se lo dico ora diventa un alibi per la squadra e una scusa per me.

Qualche pallone in più del solito nella fase iniziale lo abbiamo perso e in situazioni rischiose, ma il dato dei palloni persi andrebbe messo in relazione ai passaggi fatti in totale. La sensazione ce l’ho avuta anche io, forse non sul primo goal dove c’era una componente casuale.

Il pubblico nostro è quello di stasera, uno va a casa amareggiato non tanto per il risultato ma perché manca la soddisfazione per un pubblico così. Stasera la squadra meritava gli applausi, ho visto raramente quello che ha fatto la nostra squadra stasera giocando a calcio a partita compromessa. Si ringrazia un pubblico impagabile e che penso non abbia uguali.

Nello spogliatoio ho chiuso la porta e non ho percepito molto, ho detto loro quello che ho detto qui, dobbiamo capire perché è successo quello che ho visto. Non voglio vedere seghe mentali per una prestazione che è stata sui nostri livelli abituali se non di più, comunque di alto livello”.