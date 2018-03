Di Francesco alla stampa: “Partita tra le migliori dell’anno. Speriamo di aver superato il momento difficile”

Le parole del tecnico della Roma Di Francesco nella conferenza stampa dopo la sfida con il Napoli.

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha risposto così alle domande dei cronisti presenti alla conferenza stampa successiva a Napoli-Roma di stasera. Queste le sue parole raccolte dal nostro inviato nella press zone del San Paolo.

“Abbiamo fatto un’azione da Napoli sul secondo goal. E’ il calcio che mi piace. La squadra ha giocato a viso aperto contro una squadra fortissima come il Napoli. Oggi si è visto un atteggiamento di squadra e la compattezza al di là del bellissimo goal. Quello finisce lì, c’è ancora tanto da lavorare.

Sicuramente oggi abbiamo dimostrato di poter ribaltare il risultato in Champions. Oggi all’80’ ci siamo accontentati dell’1-4 e abbiamo concesso due occasioni. Faccio i complimenti al Napoli perché gioca davvero il miglior calcio, in Italia ma forse anche tra le prime in Europa.

La vittoria alimenta il rammarico, ma guardo avanti. Se abbiamo questi punti è per gli errori fatti, anche da me. Così come se oggi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, sappiamo che avremmo potuto averlo altre volte. Ma è giusto prendersi i meriti di questa bella vittoria, così come guardare avanti. Dobbiamo farlo, non dobbiamo accontentarci dei risultati già fatti, ci è capitato in passato.

Questa partita è tra le più belle della stagione, tra le migliori. Quelle col Chelsea le abbiamo interpretate ancora meglio, ma vista la Roma recente, è sicuramente la Roma migliore degli ultimi tempi. Ho avuto le risposte che volevo. Abbiamo lavorato tanto in settimana per questa gara.

Abbiamo giocato come voglio che giochiamo sempre, e come ci alleniamo. Quando si vuole costruire qualcosa bisogna avere una forte identità. Sto cercando di dare continuità a questa mentalità, a me non piace giocare sulle seconde palle ma fanno parte del calcio, a volte gli altri ti costringono, altre devi sfruttarle tu.

Il sistema di gioco non c’entra niente. Io non ho mai vissuto una squadra che non fa quello che chiedo. Ho visto debolezze, non tecnico-fisiche, ma io sono il primo a dover aiutare la squadra a superarle. Mi auguro che il periodo negativo sia stato superato definitivamente”.