Sarri ha raggiunto la 200a vittoria nei campionati professionistici

Sarri ha tagliato il traguardo delle 200 vittorie nei campionati professionistici.

Il 5-0 di lunedì a Cagliari è stata la duecentesima vittoria nei campionati professionistici di mister Maurizio Sarri. Il tecnico azzurro ne vanta 81 in Serie A tra Napoli ed Empoli, e 61 in Serie B, con Pescara, Arezzo, Grosseto ed Empoli, 40 in terza Serie (C1 e Prima Divisione) con Sangiovannese, Verona, Perugia, Alessandria e Sorrento, e 18 in Serie C2 con la Sangiovannese. In carriera le vittorie in totale sono 233 coppe comprese.