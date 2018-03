Koulibaly: “La Roma è una grande squadra ma sono tre punti vitali per noi”

Il difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, è intervenuto a Mediaset Premium pochi minuti prima dell’inizio di Napoli-Roma. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Dobbiamo continuare così a vincere sempre, sappiamo che sarà molto difficile stasera contro una grande squadra come la Roma. Veniamo da dieci vittorie in campionato, ma dobbiamo provare a vincere ancora. La Roma è una grande squadra, ha perso una sola gara in trasferta e noi vogliamo i tre punti. Forse è in un momento difficile, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro e a vincere per continuare a tenere il primo posto. Questi tre punti sono vitali per noi, faremo di tutto per averli. Sarri ci chiede una bella prestazione”.