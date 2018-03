Gli azzurrini rimontano due volte il Bologna ma non riescono a sfruttare la superiorità numerica.

Sant’Antimo – Contro il Bologna, il Napoli non è riuscito ad andare oltre il 2-2, in una partita molto brutta, in cui gli azzurrini di Beoni non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per buona parte della ripresa.

Una gara molto brutta soprattutto nel primo tempo, in cui la noia ha preso il sopravvento su tutto e tutti, con il vento che ha reso impossibile la vita, soprattutto al Bologna, che per i primi 45 minuti lo ha avuto contro. Per sostituire Basit (squalificato), Beoni ha scelto Acunzo e ha proposto una mediana di qualità composta dai due fuori quota: appunto Acunzo ed Otranto. Come detto il primo tempo è passato molto lento, l’unica azione pericolosa del Napoli l’ha creata Ciro Palmieri pochi minuti dopo l’inizio della partita ma la sua conclusione non ha creato particolari problemi alla squadra avversaria. Il Bologna non ha fatto nulla per impensierire il Napoli ed il livello basso dal punto di vista qualitativo della squadra ha dimostrato perché la squadra rossoblù sia terzultima in classifica. Gli azzurrini, forti della vittoria di settimana scorsa in casa della Juventus, hanno forse un po’ sottovalutato gli avversari e per tutti il primo tempo non sono riusciti a trovare la rete del vantaggio. Nonostante il Bologna non abbia fatto nulla per mettere in difficoltà il Napoli, sono stati proprio i rossoblu a passare in vantaggio: a pochi minuti dalla fine del primo tempo è stato Mutton a segnare la rete del vantaggio, anche se l’azione che ha portato il Bologna sul 1-0 è partita da un fallo di Valencia su Zerbin, non sanzionato dall’arbitro.

Nella ripresa il vento è calato d’intensità, mentre gli azzurrini hanno alzato il ritmo della gara, riuscendo a mettere in difficoltà il Bologna con Gaetano, che al 50′ è stato bravo a pareggiare sugli sviluppi di un calcio di rigore. Neanche il tempo di festeggiare il pari, che Krastev ha siglato la rete dell’1-2: l’attaccante del Bologna è stato bravo a sfruttare una carambola con il portiere azzurro e ad insaccare alle spalle dello stesso. Schaeper avrebbe dovuto e potuto fare di più in questa circostanza. Dopo la rete, Krastev fa un’esultanza inspiegabile e molto polemica verso il pubblico di Sant’Antimo. Dopo quell’episodio, il Bologna ha iniziato a perdere tempo e la partita ha iniziato ad incattivirsi, con l’arbitro che per non perdere la gara dalle mani è stato costretto ad espellere Cozzari per doppia ammonizione. La girandola delle sostituzioni ed il Bologna, che a più riprese ha spezzettato il gioco, hanno fatto un po’ abbassare il ritmo della gara. Beoni ha ridisegnato la squadra inserendo Russo per Scarf, ancora una volta deludente la prestazione del terzino ex Carpi, e ha abbassato Mezzoni terzino destro e fatto passare Zerbin da esterno destro a esterno sinistro in attacco. Al minuto 80 il Napoli ha pareggiato con un gran tiro dalla distanza di Raffaele Russo, che ha trovato l’effetto giusto per battere il portiere avversario.

Nei minuti finali il Napoli ha attaccato ma nonostante la superiorità numerica e qualitativa non è riuscita trovare la rete del pari:due punti persi contro un avversario che è molto inferiore.