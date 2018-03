Juve Stabia-Sicula Leonzio 3-0: le dichiarazioni di Canotto e Caserta

Canotto e Caserta sono intervenuti in conferenza stampa al termine di Juve Stabia-Sicula Leonzio terminata col punteggio di 3-0 per le vespe

L’attaccante Luigi Canotto, oggi match winner ed autore di una tripletta, e l’allenatore Fabio Caserta, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in un video pubblicato dalla società di Castellammare anche sulla propria pagina Facebook. Le loro dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net. Il primo a prendere la parola è stato Canotto: “Sui tre gol ho messo tutto quello che avevo dentro di me. Scelgo il primo anche se mi sono piaciuti tutti e tre. Io sono venuto a Castellammare perchè conoscevo la grande piazza, la società e il presidente che c’era alle spalle. Sapevo che questa era una grande squadra che avrebbe fatto grandi cose. A Lecce abbiamo fatto una grande partita, al 94° Valerio Nava ha salvato il risultato ribattendo un tiro che poteva essere un gol subito che li avrebbe fatti pareggiare. Da queste cose si vede che questa può essere un’annata importante. Dobbiamo essere consci che siamo una grande squadra, siamo una squadra forte con giocatori importanti. Se ci mettiamo in testa che possiamo fare grandi cose, sicuramente faremo bene nel prosieguo del campionato“.

Caserta: “Abbiamo avuto qualche problemino fisico con Melara e Marzorati ma siamo stati lo stesso bravi a sopperire a queste assenze. Non è mai facile dopo dieci minuti fare dei cambi forzati, ma la squadra è stata brava a reagire e a portare a casa 3 punti. Dopo la grande vittoria esterna col Lecce capolista, davano tutti per scontata la nostra vittoria di oggi ma in Serie C ogni gara è difficile e nasconde insidie. Noi siamo stati bravi ad essere compatti e uniti oggi e di questo sono stato veramente contento nella vittoria conto la Sicula Leonzio“.