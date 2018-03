Beoni: “Nel primo tempo Napoli al di sotto delle aspettative, bravi nella ripresa”

Beoni, tecnico della Primavera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine della gara di campionato Napoli-Bologna, terminata 2-2

Beoni, allenatore del Napoli Primavera, è intervenuto al termine di Napoli-Bologna terminata sul punteggio di 2-2. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Nel primo tempo prestazione leggermente al di sotto del solito, il gol al 45° ha complicato anche l’aspetto psicologico della gara. Nel secondo tempo siamo stati bravi, abbiamo ampiamente meritato il risultato e forse ci manca ancora qualcosina. I 3 punti ci avrebbero dato tranquillità ma il pareggio ci permetterà di avere maggiore serenità per il prosieguo del campionato. Mezzoni terzino? Credo sia stato un innesto importante, era una soluzione che potremo riavere in qualche altra occasione. E’ più abituato a giocare alto ma è un ruolo che col tempo potrà ancora rifare anche qualche altra volta. Napoli svagato? No ma ci è mancata un pò di cattiveria, ma un pò me l’aspettavo perchè quando si vanno a fare risultati grandi in trasferta poi si rischia di avere qualche calo di concentrazione. Questa settimana ho fatto di tutto per far mantenere alta la concentrazione e forse nel primo tempo abbiamo pagato. Questa era una settimana in cui dovevamo stare attenti a non avere cali di concentrazione o presunzione. L’attenzione è stata massima ma ci siamo riusciti in parte. Questo è un campionato lungo e difficile e la posizione in classifica non ci da garanzie, abbiamo ancora tante trasferte difficili e non pensiamo minimamente ai playoff ma solo a salvarci. Vedremo di toglierci altre soddisfazioni ma inutile fare voli pindarici”.