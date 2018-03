Balotelli: “Sono pronto a rientrare in Italia. Napoli e Juve mi sono simpatiche”

Le parole di Mario Balotelli sul proprio futuro: potrebbe tornare a giocare in Italia.

Mario Balotelli andrà in scadenza di contratto a fine anno e in questi giorni il suo procuratore Raiola e molti mezzi di comunicazione si stanno dando da fare per sponsorizzarne il ritorno in una squadra di Serie A. Il calciatore è stato intervistato da La Domenica Sportiva: la versione integrale dell’intervista andrà in onda domani sera ma l’edizione online del Corriere dello Sport ne pubblica oggi due anticipazioni. La prima riguarda le “preferenze” del giocatore, che ovviamente punta alle top del campionato, la seconda sul rapporto con Ventura e sul proprio possibile ritorno in nazionale. Di seguito le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche.

Ventura l’anno scorso è venuto a Nizza prima della gara contro il Psg; abbiamo parlato a lungo ma ho capito subito che non mi avrebbe mai convocato. E io invece la convocazione la meritavo. Ora però lui in panchina non c’è più, e io sono pronto a tornare in azzurro».