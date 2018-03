Via libera dell’IFAB per l’utilizzo del VAR al Mondiale di Russia 2018

L’IFAB ha autorizzato l’utilizzo del VAR nel Mondiale di Calcio 2018 in Russia.

Quasi sicuramente ci sarà il VAR ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia: l’IFAB, il massimo organismo mondiale sulle regole del calcio, ha dato oggi a Zurigo il via libera per l’utilizzo della tecnologia nella competizione mondiale dell’estate prossima. La decisione definitiva sarà presa dal prossimo consiglio della FIFA in programma tra due settimane a Bogotà. In considerazione del parere estremamente positivo del presidente Gianni Infantino sul VAR, la definizione dell’uso del VAR nel prossimo Mondiale dovrebbe essere ora una semplice formalità.