Juve Stabia-Sicula Leonzio 3-0. Una tripletta straordinaria di Canotto fa volare altissimo le vespe

Juve Stabia travolgente al “Menti”: 3-0 alla Sicula Leonzio con una tripletta di Luigi Canotto, migliore in campo, e vespe che volano altissimo nella zona playoff

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia la Juve Stabia, reduce dalla grandissima vittoria di Lecce contro la capolista del campionato che era reduce da 22 risultati utili di seguito, sfida la Sicula Leonzio, formazione siciliana che finora si è ben comportata in campionato ed è ai margini della zona playoff.

Agli ordini del sig. Dionisi di L’aquila, i tecnici delle due compagini mandano in campo le loro squadre con un atteggiamento speculare improntato al modulo 4-3-3:

JUVE STABIA (4-3-3) : Bacci; Nava, Marzorati, Bachini, Crialese; Mastalli, Viola, Vicente; Melara, Paponi, Strefezza.

Allenatori: Caserta e Ferrara

SICULA LEONZIO (4-3-3) : Narciso; Pollace, Aquilanti, Camilleri, Squillace; Davì, Esposito, Marano; Bollino, Foggia, Arcidiacono.

Allenatore: Aimo Diana

L’inizio gara è di grande personalità per la squadra allenata dall’ex calciatore del Brescia, Aimo Diana. I siciliani sfoggiano un gran possesso palla e tengono la Juve Stabia nella propria metà campo senza essere però mai seriamente pericolosi. Vepse anche sfortunate perchè si fa male quasi subito Fabrizio Melara che per un infortunio muscolare è costretto ad uscire dal campo. Al 7° entra Canotto ed esce Melara, senza che cambi lo schema tattico che resta improntato sul 4-3-3. Storia che si ripete al minuto 24: Marzorati toccato duro in uno scontro con Marano è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra il centrale difensivo Allievi.

Al 31° primo tiro in porta delle due squadre: è la Juve Stabia con Paponi ben servito da Strefezza ad impensierire in presa bassa il portiere Narciso della Sicula Leonzio. E’ il prologo al vantaggio delle vespe arrivato in un momento di equilibrio complessivo della gara: al 44° bel filtrante del brasiliano Vicente, sicuramente tra i migliori della Juve Stabia fino a quel momento, per Canotto che entra in area di rigore e di destro batte inesorabilmente Narciso sul palo basso alla sua sinistra per l’1-0 della Juve Stabia.

La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 1-0 per la Juve Stabia. Un risultato che premia le vespe per la loro maggiore caparbietà a cercare la via della rete. Un primo tempo caratterizzato comunque dall’equilibrio generale in cui la Juve Stabia ha trovato molte difficoltà a costruire gioco per il pressing degli avversari e il loro gran possesso palla che ha costretto in molti casi i difensori e i centrocampisti gialloblù a cercare il lancio lungo a scavalcare il centrocampo proprio per l’impossibilità di trovare linee di passaggio efficaci.

Ad inizio ripresa errori in serie nel settore difensivo della Sicula Leonzio che portando due volte al tiro pericolosamente la Juve Stabia: prima Paponi dal limite poi, dopo una palla regalata a Mastalli nel cuore della difesa siciliana, tiro di Viola da buona posizione, di poco fuori. Vespe che comunque iniziano la ripresa con un piglio diverso e si fanno vedere più di una volta in modo molto minaccioso in attacco.

Al 52° le vespe raddoppiano meritatamente: gran lavoro di un ottimo Vicente a centrocampo, palla filtrante per Mastalli che supera in tunnel un avversario e passa a Canotto che con un bel diagonale raddoppia in fotocopia con un’azione molto simile a quella del primo gol per il 2-0 della Juve Stabia. Subito dopo Diana sostituisce il già ammonito Marano con D’Angelo. Un minuto dopo con la Juve Stabia in pieno dominio, è Strefezza a servire Vicente per un gran tiro del brasiliano che viene neutralizzato da Narciso. Al 58° Bollino, centravanti della Sicula Leonzio, da due passi mette alto sulla traversa quello che poteva essere il gol dei siciliani che riapriva i giochi.

Al minuto 72 la Juve Stabia mette il sigillo definitivo sulla partita: bella ripartenza con Paponi in versione assistman che mette in profondità per un ispiratissimo Luigi Canotto che salta anche Narciso ed entra in porta col pallone realizzando una grandissima tripletta che volare la Juve Stabia verso le posizioni altissime della classifica. La reazione della Leonzio si concretizza qualche minuto dopo in un palo colpito da Foggia. Al minuto 80 triplo cambio per le vespe: entrano Matute, Sorrentino e D’Auria, ed escono Strefezza, Paponi e Viola.

La Juve Stabia schianta con un netto e perentorio 3-0 la malcapitata Sicula Leonzio con la splendida tripletta di Luigi Canotto, migliore in campo in assoluto, che permette alle vespe di rafforzare la propria posizione nella griglia playoff e di guardare con ottimismo al prosieguo del campionato. Dopo un inizio gara di marca siciliana, La Juve Stabia ha preso in mano le redini del gioco pervenendo meritatamente al vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo e dominando in lungo e in largo l’avversario assolutamente inesistente nella seconda frazione di gioco. Prossimo avversario domenica 11 marzo alle 14:30 ancora al “Menti” l’Akragas, fanalino di coda del campionato e occasione ghiotta per le vespe di fare bottino pieno nella doppietta in casa. Una tripletta di Canotto fa volare altissimo le vespe, e il sogno playoff continua…..