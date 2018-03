Ciccio Colonnese parla di Napoli-Roma a NapoliSoccer.NET.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Ciccio Colonnese, ex calciatore di Napoli e Roma e attualmente commentatore Premium, ci ha concesso un’intervista esclusiva per analizzare la partita di stasera tra le sue due ex squadre. Di seguito l’intervista completa.

Napoli-Roma, che gara dobbiamo aspettarci?

“Sarà una bella partita, che arriva in un momento particolare della stagione e vincendo il Napoli può dare una sterzata forte al campionato. La Juventus è dietro dice Ciccio Colonnese a NapoliSoccer.NET – e oggi a Roma contro la Lazio non avrà una gara semplice”.

Quali sono le difficoltà che il Napoli può incontrare in questa gara?

“Le difficoltà che può incontrare è quella di trovarsi contro una Roma arrabbiata, che viene da un periodo negativo e non vuole perdere; poiché in caso di sconfitta andrebbe a compromettere la propria posizione in classifica, che le consentirebbe di andare in Champions nella prossima stagione. Il Napoli – aggiunge Ciccio Colonnese a NapoliSoccer.NET – è forte e non mollerà”.

La Roma è in fase negativa, secondo lei è cambiato rispetto rispetto ad inizio stagione, dove la squadra giallorossa ha fatto vedere ottime cose?

“Le aspettative erano superiore alle attese, i giallorossi pensavano di ripetere il campionato della passata stagione ma la squadra è cambiata; poiché ha perso 3/4 giocatori importanti. Ha perso dei calciatori che avevo dimostrato di essere grandi campioni e li ha rimpiazzati con giovani di grandissima prospettiva, i quali non erano ancora pronti a rimpiazzare quei grandi campioni andati via. Le aspettative erano superiore alle attese – continua Colonnese a NapoliSoccer.NET – tutti però sapevano che la Roma non aveva una squadra fortissima, come negli anni passati”.

Si aspettava che Mario Rui potesse avere questa crescita esponenziale e non far rimpiangere Ghoulam?

“Onestamente no! Se Sarri conosceva questo calciatore e lo ha voluto fortemente con sé, un motivo doveva esserci. Di solito – spiega Colonnese a NapoliSoccer.NET – quando gli allenatori chiedono fortemente un giocatore, che conoscono bene, non sbagliano mai. Conosceva già il metodo di Sarri, ma è stato molto bravo ad inserito bene in una squadra che gioca a memoria”.

Lotta scudetto: chi tra Napoli e Juventus ha il turno più agevole?

“Sono due partite complicate ma il Napoli – conclude Colonnese a NapoliSoccer.NET – è avvantaggiato perché gioca in casa”.